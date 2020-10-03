Başakşehir'in ilk gençlik merkezi Güvercintepe'de yükseliyor

Başakşehir Belediyesi, Güvercitepe Mahallesi'nde ilçe gençliğinin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir yaşam merkezi inşa ediyor. Sanat atölyelerinden yabancı dil sınıflarına, konferans salonundan semt kütüphanesine kadar birçok sosyal ve kültürel aktiviteyi tek çatı altında toplayacak olan Güvercintepe Gençlik Merkezi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Başakşehir Belediyesi, gençlerin geleceğine yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Güvercintepe Mahallesi'nde 4 bin 400 metrekare alan üzerine Güvercintepe Gençlik Merkezi inşa ediliyor. Gençlerin yeni yaşam alanı olacak olan gençlik merkezinde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu projeye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Sanatın merkezi olacak

Başakşehirli gençlerin kültürel ve sosyal alanda toplanma merkezi haline dönüşecek olan Güvercintepe Gençlik Merkezi'ndeki hafriyat çalışmalarında sona gelindi. Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik için yapımına devam edilen merkez özellikleriyle de göz dolduruyor. İçerisinde 18 adet sanat atölyesi ve dersliğin bulunacağı merkezde gençler resim, müzik ve ebru gibi sanat faaliyetlerinin tamamına ücretsiz bir şekilde ulaşabilecek.

Hem gençlik merkezi hem millet kütüphanesi

Modern mimari tasarımıyla gençler için sıcak bir yuva haline dönüşecek olan Güvercintepe Gençlik Merkezi'nde 250 kişilik konferans salonu, sergi ve toplanma alanı, semt kütüphanesi, etüt alanı yer alacak. Yabancı dilini geliştirmek isteyen gençler için ise yabancı dil sınıfları bulunacak. Merkezde etkinliklerin yapılacağı alanlara hizmet edecek bir de ikram alanı yer alacak. Güvercintepe Gençlik Merkezi'nde yer alacak olan kütüphane, mahalle sakinlerine millet kütüphanesi olarak da hizmet verecek.