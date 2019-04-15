Başakşehir'in kedileri “ev”leniyor

Sokak kedileri için hazırlanan kedi evleri, belediye ekipleri tarafından sitelere bırakılmaya başlandı.

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla sokak kedileri sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Belediye ekipleri, ahşaptan imal ettikleri ve etrafını tel örgülerle kapladıkları korunaklı kedi evlerini Başakşehir Belediyesi'ne başvuru yaparak kedi evi talep eden sitelere teslim ediliyor.

“Dağıtımlarımız hız kesmeden devam edecek”

Başakşehir Belediyesi Sağlık İleri Müdürlüğü'nden Veteriner Yunus Kanlı, kedi evlerinin site yönetimleri ve hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, “Sokak kedilerinin yoğun olduğu sitelere, Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından imal edilen kedi evlerini koyuyoruz. İlk gün, üç siteye kedi evlerimizi yerleştirdik. Dağıtımlarımız önümüzdeki günlerde hız kesmeden devam edecek. Öte yandan bölgede yapılan incelemelerde rastladığımız bakıma muhtaç ve hasta hayvanlar da iyileştirme merkezine götürülerek tedavi süreçleri başlatılıyor” dedi.

“Hayalimi Başakşehir Belediyesi gerçeğe dönüştürdü”

Hayalini kurduğu kedi evlerinin Başakşehir Belediyesi sayesinde gerçeğe dönüştüğünü söyleyen, Başakşehir'in site sakinlerinden hayvan sever Berna Büte, “Site yönetimimizle bir araya gelip Başakşehir Belediyesi'ne kedi evi yapmasını rica etmiştik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve kısa bir süre içerisinde talebimize olumlu cevap verdiler. Çok mutluyum. Bu uzun süredir hayalim olan bir evdi. Bu kedi evi sayesinde besleme yaptığımız kediler bir arada olabilecek. Başakşehir Belediyesi'ne, sokak hayvanları için hazırladığı mama,su kapları, besleme odak noktaları, köpek kulübeleri ve kedi evleri için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.