Başakşehir'in konuğu Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Düşme potasının bir basamak üstünde bulunan turuncu-lacivertliler, son 10 haftasına girilen ligde Malatya temsilcisi karşısında alacağı 3 puanla çıkışa geçmek istiyor.

Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasına sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertli takım, oynadığı 30 müsabakada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucu topladığı 30 puanla 17. basamakta yer alırken, Malatya ekibi ise 29 maçta 7 galibiyet, 11'er beraberlik ve mağlubiyetle elde ettiği 32 puan sonucu 14. sırada bulunuyor.

7 maçta 1 mağlubiyet

Başakşehir, ligde Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı 7 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Turuncu-lacivertliler, rakibine karşı tek yenilgisini geçtiğimiz sezon 3-0'lık skorla yaşamıştı. Turuncu-lacivertli ekip, ayrıca sahasındaki 3 müsabakada Yeni Malatya'ya kaybetmezken, 2 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Başakşehir'de 3 eksik

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara ve Bolingoli, bu maçta görev alamayacak. Bunun yanında İstanbul temsilcisinde korona virüs testi pozitif çıktığı açıklanan bir futbolcu da takımını yalnız bırakacak.

5 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Turuncu-lacivertli takımda Crivelli, Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri halinde ligin 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da

Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.