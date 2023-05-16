Başakşehir'in özel gençler davul zurnalı asker eğlencesi

Başakşehir'in en özel bireyleri Başakşehir Belediyesi önündeki davul zurnalı asker eğlencesinin ardından Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından Hasdal Kışlası'na yolcu edildi.

Başakşehir Belediyesi'nin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle “Temsili Askerlik Uygulaması” çerçevesinde Başakşehirli 5 engelli genç için Başakşehir Belediyesi önünde asker eğlencesi düzenlendi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun da katılımıyla gençler davul zurna eşliğinde aileleri ile birlikte eğlendi. Eğlencenin ardından Başkan Kartoğlu, Türk Bayrağını gençlere teslim ederek Hasdal Kışlası'na yolcu etti. Kışlaya varan Başakşehirli gençler üniformalarını giyerek yemin ettiler. Aileler Başkan Kartoğlun'a teşekkürlerini ilettiler.