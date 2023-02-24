Başakşehir'in rakibi Gent oldu

Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Belçika ekibi Gent oldu. İki takım ilk kez karşı karşıya gelecek.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Belçika ekibi Gent ile eşleşti. İki takım ilk kez karşı karşıya gelecek. Başakşehir, yer aldığı A Grubu'nu lider tamamlayıp UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'na direkt olarak katılırken, Gent ise play-off turunda Azerbaycan ekibi Karabağ'ı eleyerek bu tura yükseldi.

Geçen sezon son 16 turunda elendi

Belçika temsilcisi Gent, geçtiğimiz sezon başlayan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2 sezonuna da katıldı. Mavi-beyazlılar, geçen yıl mücadele ettiği Konferans Ligi'nde grubunu 13 puanla lider tamamlamış ancak son 16 turunda karşılaştığı Yunan temsilcisi PAOK'a 1-0 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek turnuvaya veda etti.

Belçika Ligi'nde 5. sırada

Başakşehir'in rakibi Gent, 26 haftası geride kalan Belçika Pro Ligi'nde 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak topladığı 42 puanla 5. sırada bulunuyor. Gent, ligde oynadığı son 5 müsabakadan ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 de beraberlik elde etti.

Ligde 1 şampiyonluğu bulunuyor

Gent, kulüp tarihinde 6 kupa kazandı. Belçika Pro Ligi'nde 2014-2015 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan mavi-beyazlılar, 1963-1964, 1983-1984, 2009-2010 ve 2021-2022 sezonlarında da Belçika Kupası'nı müzesine götürdü. Belçika ekibi, 2015-2016 sezonunda ise Belçika Süper Kupası'nı kazandı.

En dikkat çeken oyuncu Hugo Cuypers

Gent'in bu sezon en dikkat çeken oyuncusu sezon başında Mechelen'den transfer edilen Hugo Cuypers oldu. Belçikalı futbolcu, bu sezon mavi-beyazlılarla tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 19 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki forvet oyuncusu, Konferans Ligi'nde de 3 gol kaydetti. Tüm kulvarlarda 8 gol, 7 asist üreten Hyun-Seok Hong ile 7 gol, 2 asist kaydeden Laurent Depoitre ise takımın diğer skorer oyuncuları arasında bulunuyor.

Takımın yaş ortalaması 25.8

Belçika ekibinin 28 kişilik kadrosunda 30 yaş ve üzeri sadece 5 oyuncu bulunurken, takımın yaş ortalaması ise 25.8 olarak dikkat çekiyor. Takımın en tecrübeli isimleri arasında 34 yaşındaki Laurent Depoitre, Sven Kums, Vadis Odjidja-Ofoe, 32 yaşındaki Michael Ngadeu ve 30 yaşındaki Bruno Godeau yer alıyor.

Maçlarını Ghelamco Arena'da oynuyor

Gent maçlarını 2013 yılından bu yana Gent şehrinde olan Ghelamco Arena'da oynuyor. Ghelamco Arena'nın 19 bin 999 kişilik seyirci kapasitesi bulunuyor.