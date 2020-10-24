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Başakşehir'in sağ bek sorunsalı

Medipol Başakşehir’de sakatlığı bulunan Caiçara yerine Antalyaspor karşısına sağ bekte Rafael çıktı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Caiçara yerine Antalyaspor karşısına sağ bekte Rafael çıktı. Ancak Brezilyalı sakatlanarak oyunu terk edince bu mevkiye Mahmut Tekdemir geçti. Mahmut da kasığında yaşadığı problem sebebiyle kenara gelince turuncu-lacivertliler sağ beksiz kaldı.


Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu müsabakada bir sağ bek sorunsalı yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanan Leipzig maçında aşil tendonu kopan Caiçara yerine söz konusu mevkide Rafael sahaya çıktı. Ancak 30 yaşındaki oyuncu, aldığı darbe sonucu karşılaşmaya devam edemeyerek, ikinci yarıda yerini Berkay Özcan'a bıraktı ve sağ beke Mahmut Tekdemir geçti. Mahmut da kasığındaki ağrı sebebiyle değişiklik isteyince turuncu-lacivertli takım adeta sağ beksiz kaldı. Başakşehir'de 71. dakikadan sonra söz konusu poziyonda Visca görev aldı.

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