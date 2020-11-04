İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü Demba Ba'dan

Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü Demba Ba, Manchester United ağlarına attı.

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü Demba Ba, Manchester United ağlarına attı.


UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerde 12. dakikada ağları sarsan Demba Ba, kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atan futbolcu olarak kayıtlara geçti. İstanbul temsilcisi, Devler Ligi'ndeki ilk içi maçında Leipzig ve Paris Saint-Germain'e 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Ba'nın bu golü aynı zamanda turuncu-lacivertli takımın grup aşamasındaki ilk golü oldu.



Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. golü


Ba, Manchester United'a ağlarına attığı bu golle kariyerinde Şampiyonlar Ligi eleme ve grup aşamalarındaki 7. golünü kaydetmiş oldu. Senegalli oyuncu, Beşiktaş forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi 3. Tur ilk rövanş maçında siyah-beyazlıların Feyenoord'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapmıştı.


Demba Ba'nın, Chelsea döneminde ise Schalke 04, Steaua Bukarest ve Paris Saint-Germain'e 1'er golü bulunuyor.


Aynı zamanda golcü futbolcu, Avrupa kupalarında 31. maçta 12 gole ulaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.