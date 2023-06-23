Başakşehir'in yetişkin tiyatro öğrencilerinden bir gecede 2 oyun

Başakşehir Tiyatro Akademisi'nin yetişkin öğrencileri, Bahçeşehir'de muhteşem bir geceye imza attı. Tiyatroya gönül veren Başakşehirliler, Muhsin Ertuğrul Kültür Sanat Merkezi'nde 2 oyun birden sahneledi.

Usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ın yönetiminde başlatılan sahneye İlk Adım Tiyatro Atölyesi'nin öğrencileri, Bahçeşehir'de muhteşem bir gösteriye imza attı. Tiyatroya gönül veren Başakşehirli yetişkinler, Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Kültür Sanat Merkezi'nde sahneledikleri iki oyunla konuklara keyifli bir akşam yaşattı. Tiyatro gecesine atölyede eğitim alan öğrencilerin aileleri ve Başakşehirli sanatseverler katıldı.

Tiyatro severlerden tam not aldılar

Başakşehir Tiyatro Akademisi öğrencileri, usta sanatçılardan aldıkları eğitimleri yetenekleriyle birleştirerek sahnede hünerlerini sergiledi. Gecede ilk olarak Alican Turan'ın yönettiği “Aşk Maşk, Sevda Mevda” adlı oyunu sahnelediler. Büyük beğeni toplayan oyunun ardından öğrenciler, “Düğün Belgesi” adlı oyunla tiyatro severlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Başakşehirliler, tam not verdikleri iki oyunun sonunda akademi öğrencilerini ayakta alkışladı.