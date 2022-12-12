Başakşehir'in Yıldızlar Basketbol Şampiyonu belli oldu

Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları'nda, Başakşehir şampiyonları belli olmaya başladı. Başakşehir'deki ortaokul arasında düzenlenen basketbol turnuvasında Özel Bahçeşehir Bilfen Koleji birinci oldu.

İstanbul Gençlik Oyunları'nda final karşılaşmalarıyla birlikte heyecan zirveye çıkmaya başladı. Başakşehir genelindeki ortaokulların katıldığı Başakşehir Ortaokullar Arası Basketbol Yıldız Erkekler Turnuvası'nın final karşılaşması coşkuyla geçti. Çekişmeli geçen karşılaşma sonunda Bahçeşehir Bilfen Ortaokulu şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Özel Bahçeşehir Koleji ikinci olurken, Şeyh Şamil İmamhatip Ortaokulu turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Oyunlara 150 bin genç katılıyor

Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonuna ilgi her geçen yıl büyüyor. Bu yıl İstanbul'un 39 ilçesinden katılımın sağlandığı İstanbul Gençlik Oyunları'nda 150 bin genç yarışıyor.