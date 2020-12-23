Başakşehirli anneler uyuşturucuya karşı bilinçleniyor

Başakşehir'de, toplumu tehdit eden uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı engellemek için hayata geçirilen UYUMA Projesi kapsamında annelere eğitim verildi. İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, “En İyi Narkotik Polisi: Anne” sloganıyla özellikle Başakşehirli anneleri bilinçlendirmek istediklerini söyledi.

Uyuşturucu madde kullanımı, gençler başta olmak üzere hem bireyler hem de toplum açısından büyük tehlike oluşturmaya devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmalarının yanı sıra aileler de bilinçlendiriliyor. Hayata geçirilen UYUMA Projesi kapsamında oluşturulan eğitim tırının son durağı Başakşehir oldu.

3 günde 350 anneye eğitim verildi

İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Başakşehirli aileleri uyuşturucu madde ve bağımlılığa karşı bilinçlendirmek için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden narkotik eğitim tırı talep etti. “En İyi Narkotik Polisi: Anne” sloganıyla 3 gün boyunca Başakşehirli annelere eğitim verildi. Kayaşehir merkezde konuşlandırılan eğitim tırını 712 kişi ziyaret ederken 350 anneye bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler verildi. Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan da, narkotik eğitim tırını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları önemli”

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu bağımlığı ve UYUMA Projesi kapsamında gerçekleştirdiği müşterek çalışma hakkında bilgi veren İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, “Başakşehirli vatandaşlarımıza uyuşturucu ile mücadele hakkında bilgi vermek ve bağımlılığı önlemek amacıyla yola çıktık. Uyuşturucunun insan üzerindeki etkilerini göstermek için Toplum Destekli Polislik bünyesinde Narkotik Şube'nin de desteğiyle hazırlanmış tırımız 3 gündür ilçemizde bulunuyor” diye konuştu.

Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaların önemine dikkat çeken Şahin, “Ailelerin ve bireylerin bu konudaki eğitim düzeyi arttıkça uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık düşüyor” dedi.

Yaşanmış hikâyelerle farkındalık oluşturuluyor

12 bilgisayar ve 30 uygulamanın bulunduğu eğitim tırında, dokunmatik ekranlar desteğiyle uyuşturucu kullanan kişilerin ruhsal ve fiziksel olarak yaşadıkları anlatılıyor. Bunun yanı sıra yaşanan gerçek hikâyelerle farkındalık oluşturuluyor.