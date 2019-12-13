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Başakşehirli Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.


UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının dün akşam oynanan maçlarla tamamlanmasının ardından haftanın 11'i de belli oldu. Başakşehir'in deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Crivelli'nin attığı ikinci golün ortasını yapan Clichy de kadroda kendine yer buldu.



Haftanın ilk 11'inde yer alan isimler şöyle:


"Belec (Apoel), Young (Manchester United), Gnagnon (Rennes), Trauner (Lask), Clichy (Başakşehir), Saka (Arsenal), Bezus (Gent), Mata (Manchester United), Asano (Partizan), Jota (Wolverhampton), Greenwood (Manchester United)"

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