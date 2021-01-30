Başakşehirli çocuklar kitap okuyarak kazanacak

Proje kapsamında bilgievlerindeki kütüphanelerden yararlanan ve en az 4 kitap okuyan çocuklara, her ay sürpriz hediyeler verilecek.

Başakşehirli çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırma çalışmalarını sürdüren Başakşehir Belediyesi, “oku, anla, kazan” projesini hayata geçirdi. Projeyle birlikte 8-15 yaş arasındaki Başakşehirli kitap kurtları, ilçe genelinde bulunan ve 100 bine yakın kitap bulunduran 10 bilgi evindeki kütüphanelerden aldıkları kitapları teslim ederken bir form dolduracak.

Her ay en az 4 kitap okunması gerekiyor

İçerisinde kitabı okuyanların bileceği standart soruların yer aldığı formlardan bir ay içerisinde en az 4 adet teslim eden çocuklar değerlendirmeye alınacak. Dijitalleşen dünyada kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istenilen çocuklara her ay sürpriz hediyeler verilecek.

Proje bir yıl boyunca devam edecek

Şubat ayı itibariyle başlayacak “oku, anla, kazan” projesi bir yıl boyunca devam edecek. Proje ile çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen Başakşehir Belediyesi, pandemi döneminde evde kalan çocukları neşelendirerek mutluluklarına ortak olmayı da hedefliyor.

Başakşehirli kitap kurtları, ilçe genelindeki Akif İnan, Altınşehir, Bahçeşehir, Cemil Meriç, Cevdet Kılıçlar, Güvercintepe, Necdet Yıldırım, Şahintepe, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ve Fenertepe bilgievlerinde kitaplarına ulaşabilecek.