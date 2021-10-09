Başakşehirli çocuklar tiyatro salonlarını doldurdu

Başakşehir'de kültür sanat sezonu çocuk tiyatrolarıyla başladı. Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı ile Çınar Kongre Merkezi'nde sahnelenen ‘Zebra Müzikali' ve ‘Kırmızı Başlıklı Kız' oyunlarına Başakşehirliler yoğun ilgi gösterdi. Tiyatroseverler salonlara Covid-19 tedbirleri kapsamında alındı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonunda perdeleri çocuk oyunlarıyla açtı. Kültür sanat merkezleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle tekrar Başakşehirli sanatseverlerle buluştu. Salonlara girişlerde HES kodu sorgulaması yapıldı, maske ve mesafe kurallarına dikkat edildi. Çocuklara yönelik tiyatro oyunlarıyla başlayan yeni sezona aileler de büyük ilgi gösterdi.

Kharo çölündeki zebraların hayatı

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda 1001 Sanat'ın sahnelediği Zebra Müzikali'nde susuzluğa dikkat çekildi. Kharo çölünde geçen oyunda zebraları susuzluk karşısında yaşadıkları anlatıldı. Spor yapmayı, dans etmeyi ve şarkı söylemeyi çok seven zebraların susuzluğa karşı ürettikleri çözüm ve yeni doğan minik zebranın çölde değiştirdikleri ilgiyle izlendi.

İki kardeşin macera dolu hikayesi

Çınar Kongre Merkezi'nde ise Uygur Sanat Tiyatrosu'nun ‘Kırmızı Başlıklı Kız' oyunu Başakşehirli çocuklarla buluştu. Oyunda Doğa ve Rüzgar adlı iki kardeş, büyükannelerine misafir oldu, gece uyumakta zorluk çeken Rüzgar, Doğa'dan ‘Kırmızı Başlıklı Kız' masalını anlatmasını istedi. Hikayede, doğa, başta çok istekli olmasa da masalı anlatmaya başlarken masal ilerledikçe, odadaki eşyalar ve gardıroptaki giysiler hayal güçlerini tetikledi. Böylece masal ile gerçek birbirine karışırken iki kardeş, karanlık ormanda yollarını aramaya başlıyor. İki kardeşin maceralarla dolu hikayesinin anlatıldığı oyunda, çocukların tanımadığı insanlar karşısında daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.