Başakşehirli çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor

Başakşehir Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi'nde, Covid-19 vaka sayılarının azalmasının ardından yeniden öğrencilere eğitim verilmeye başlandı. Merkezde, son iki ayda iki bin ilkokul öğrencisine trafik kuralları eğlenceli bir şekilde öğretildi.

Başakşehir Belediyesi Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda bulunan Trafik Eğitim Merkezi, hizmete girdiği günden itibaren çocuklardan büyük ilgi görüyor. 5 bin metrekare alan üzerine kurulan merkezi öğretmenleriyle birlikte ziyaret eden Başakşehirli öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor. Merkezde trafikte bulunan tüm yol ve yaya işaretlerini görmek mümkün. Trafik ışıkları ve trafik levhalarının yanı sıra yaya yolu, çift şeritli yol ve 36 kişilik derslik bulunan Trafik Eğitim Merkezi'nde, öğrencilere ilk önce trafikte yapılması gerekenler anlatılıyor. Çocukların trafik kuralları konusunda bilinçlendirildiği eğitimlerden ilkokul üçüncü sınıf öğrencileri faydalanıyor.

Özel araçlarla trafiğe çıkıyorlar

Çocuklar trafikte nasıl hareket etmeleri ve karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini detaylı bir şekilde öğreniyor. Bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar ve okul servis araçlarında yapılması gerekenler öğrencilere tek tek anlatılıyor. Eğitimin son bölümünde ise çocukları bir sürpriz bekliyor. Çocuklar, kendileri için tasarlanan özel trafik eğitim araçlarıyla uygulamalı eğitime geçiyor.

2 ayda 2 bin öğrenciye eğitim verildi

Trafik kurallarını çocuklara eğlenerek öğrettiklerini belirten trafik eğitmeni Recep Kayra, “Eğitimlere katılan çocuklarımıza teorik ve uygulamalı olarak eğitim veriyoruz. Başakşehir genelindeki tüm okullarımızdan öğrencilerimiz eğitim almaya geliyor. Covid-19 salgını nedeniyle eğitimlerimize ara vermiştik. 2 ay gibi kısa bir sürede 2 bin üçüncü sınıf öğrencisine teorik ve uygulamalı eğitim verdik” diye konuştu.