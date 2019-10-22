Başakşehirli çocuklar trafik kurallarını öğreniyor

Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda bulunan Trafik Eğitim Merkezi, hizmete girdiği günden itibaren çocuklardan büyük ilgi gördü. 5 bin metrekare alan üzerine kurulan merkezi öğretmenleriyle birlikte ziyaret eden bin ilkokul öğrencisi, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

Eğlenerek öğreniyorlar

Trafik ışıkları ve trafik levhalarının yanı sıra yaya yolu, çift şeritli yol ve 36 kişilik derslik bulunan Trafik Eğitim Merkezinde, öğrencilere ilk önce trafikte yapılması gerekenler anlatılıyor. Çocukların trafik kuralları konusuna bilinçlendirildiği eğitimler, ilkokul dördüncü sınıflarda okutulan “Trafik Güvenliği” dersinin saha uygulaması niteliğinde gerçekleştiriliyor.

Çocuklar için özel eğitim araçları

Çocuklara özellikle, nerelerde nasıl yürümeleri ve karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği ile bisiklet kullanma kuralları ve okul servis araçlarında yapmaları gerekenler aktarılıyor. Son bölümünde çocuklar, özel trafik eğitim araçlarıyla uygulamalı eğitime geçiyor.

Trafik Eğitim Merkezi çocukları bekliyor

Trafik Eğitmeni Tahir Öztürk, trafik eğitimlerinin okullardan büyük ilgi gördüğünü belirterek, “12 eğitim aracımızla ilçemizde yaşayan tüm çocuklara trafik eğitimi ve güvenliği dersleri veriyoruz. Okul idarecileri Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'na başvurarak öğrencilerin bu eğitimlerden yararlanmasını sağlayabilir. Herkesi bu eğitimlerden faydalanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

7 ayda bin çocuğa eğitim verildi

Başakşehir Belediyesi Trafik Zabıtası Recep Kayra, 7 aylık bir sürede yaklaşık bin öğrenciye teorik ve uygulamalı eğitim verdiklerini dile getirerek, “Bu işi severek yapıyoruz ve tüm okullarımızı bu eğitime davet ediyoruz. Çünkü bu çalışmalarımızın çocuklarımıza çok faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

TOKİ Osmangazi İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Hafize Zülal Çakılkaya ile Asil Yusuf Demirtosun da, “Öğretmenimiz sayesinde bu eğitime katıldık. Trafik kurallarını iyice öğrendik ve artık çok daha dikkatliyiz” diye konuştu.