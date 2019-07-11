Başakşehirli gençler Enez kampında yaz tatilinin keyfini çıkarıyor

Gençlerin kamp alanındaki etkinliklerle eğlendiği o anlar ise havadan görüntülendi.

Başakşehir Belediyesi tarafından Edirne'nin Enez ilçesinde, her hafta farklı bir grubun misafir olduğu yaz kampı düzenleniyor. Okulların kapanması ile beraber gençler kampa gelerek, bir senenin yorgunluğunu yüzme, futbol, plaj futbolu, plaj voleybolu, survivor, masa tenisi, dart, satranç, mangala, su topu, bocce badminton, su sporları (muz- hamburger- tekne turu) gibi etkinliklerle attı. Kampta 5 gün boyunca antrenörlerin eşliğinde, “Bana kendini anlat” söyleşileri ve münazaralar gibi kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kampta, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da gençlerle beraber futbol, voleybol ve bocce oynadı. Kampa katılanlar etkinliklerle eğlenceli dakikalar geçirdi. Gençlik kampından çok memnun olduklarını dile getiren öğrenciler yaz tatilinde doğada vakit geçirmenin tadını yaşadı. Kamp alanı ve gençlerin eğlendiği anlar ise havadan görüntülendi.

“Enez Gençlik Kampı'nı ailelerin çok önemsediğini gördüm”

Kamp hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kardeşlerimizi alıp buraya getirip 5 günlük kamp yaptırıyoruz. Tekrar evlerine buradan onları gönderiyoruz. Amaç ve hedef burada gençlerle ilgili yaz dönemlerini verimli geçirecekleri ve eğlenceli geçirecekleri bir alan oluşturmaktı. 9 branşlık bir spor eğitimi var, bununla sınırlı değil. Spor eğitimleriyle birlikte eğitim ve kültür faaliyetleridir. Aynı zamanda da sosyal faaliyetler de burada gerçekleştiriliyor. Bundan daha önemlisi de ‘Bir hayalim var' projesi buranın klasiği oldu. Çocuklar hayal üretiyorlar, hayallerini de anlatıyorlar. En iyi hayaller seçiliyor ve o çocukların hayalleri gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 7 bin civarında gencimiz kampımızı kullandı. Gençlerle ilgili olan boyutu da Enez Gençlik Kampı'nı ailelerin çok önemsediğini gördüm. Çocukların ailesiyle olan ilişkilerini daha düzeyli olmasını sağlayacak ve çevresiyle olan ilişkilerinin daha düzeyli olmasını sağlayacak değerler eğitimleri de veriliyor. Kapsamlı bir program olduğu için aileler de bizi arayıp özellikle teşekkür ediyorlar” şeklinde konuştu.

“Hep birlikte eğlenip öğrenelim ve mutlu olalım”

Gençlerle beraber eğlendiklerini ifade eden eğitmen Oğuzhan Duman, “2 senedir burada eğitmenlik yapıyorum. Arkadaşlarımız ilk defa geliyor. Burada gayet iyi eğleniyoruz. Gördüğünüz gibi tekne turumuz var. Deniz bisikletimiz var, survivor, bocce, futbol, masa tenisi, jenga, zeka oyunları, bu oyunları oynatıyoruz. Ve sürekli eğleniyoruz. Bütün gençleri buraya bekliyoruz. Herkes buraya gelsin. Burada hep birlikte eğlenip öğrenelim ve mutlu olalım” dedi.

“Teknolojiden daha uzak bir yaşam sürdürüyoruz”

Kampa ikinci defa geldiğini söyleyen Umut Öner, “İlk geldiğimde çok memnun kaldım. O yüzden bir daha arkadaşlarımla beraber toplanarak geldik. Burada sportif faaliyetleri daha çok yapıyoruz. Teknolojiden daha uzak bir yaşam sürdürüyoruz. Akşam kamp ateşi var hep beraber toplanıp şarkılar söyleyeceğiz. Gelen kişiler eminim ki burada güzel vakit geçirecekler. Bu yüzden gelmeleri lazım. Çocukların gelmelerini öneriyorum. Daha motive oluyoruz. Buranın verdiği özgüven de oluyor ve daha iyi derslerimize de odaklanabiliyoruz. Güzel bir tatil geçiriyoruz” diye konuştu.

“Ekstra arkadaşlıklar da ediniyoruz”

Gençlik kampının artılarının olduğunu belirten Nurullah Örün, “Belediye bizim için çalışıyor. Burada arkadaşlarımızla sohbet etmek, havuzda, denizde yüzmek, beraber aynı masa da yemek yemek, güzel duygular. Tanıdığımız arkadaşlarımızla geliyoruz ama burada ekstra arkadaşlıklar da ediniyoruz. Buranın bize artısı oluyor” ifadelerinde bulundu.

Başakşehir Belediyesi tarafından 24 Haziran - 13 Eylül 2019 tarihleri arasında devam edecek olan Enez Gençlik Kampı'na katılmak için www.sporparklari.com adresinden online ön kayıt oluşturabiliyor.