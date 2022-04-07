Başakşehirli gençler usta tiyatrocu ile konservatuvar yolunda

Usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz, diyaframdan doğaçlama egzersizine kadar sahnenin tüm inceliklerini gençlere öğretiyor.

Başakşehir Belediyesi, tiyatroya gönül veren gençleri konservatuvar yolunda yalnız bırakmıyor. Üniversitede konservatuvar hayali kuran Başakşehirli gençler için başlatılan “Cengiz Küçükayvaz ile Konservatuvara Hazırlık” dersleri doludizgin devam ediyor.

Usta tiyatrocundan gençlere eğitim

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinin biri olan Cengiz Küçükayvaz, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde her çarşamba gençlerle bir araya geliyor. Usta tiyatrocu, üniversitelerin özel yetenek sınavlarına hazırlanan 15 gence hem sahnenin inceliklerini anlatıyor, hem de tecrübelerini aktarıyor.

Dersler konservatuvar seviyesinde

Küçükayvaz, konservatuvara hazırlık derslerinde, bir rol karakterinin ortaya çıkarılmasında izlenecek yollardan tirat ve doğaçlama egzersizlerine, fiziksel eylemler yönteminden diyaframa, Tha-chi ile vücut ve nefes kontrolünden kesintisiz organik eylem birliği içinde rol çalışmalarına kadar pek çok konuda gençlere eğitim veriyor. Aralıkta başlayan hazırlık kursu, haziran ayında son bulacak.