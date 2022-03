Başakşehirli kadınlar 8 Mart'ta bir araya geldi

Başakşehir'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe eşi Kübra Kartoğlu ile birlikte katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kadınlar mutlu olduğunda şehrin ve ülkenin de mutlu olduğunu söyledi.

Başakşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Başakşehirli kadınlar için daha da anlamlı kılan bir etkinlik düzenledi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, etkinliğe eşleriyle birlikte katıldı.

BAKMER'li kadınların el emeği ürünleri sergilendi

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi BAKMER'de eğitim alan kadınların el emeği, göz nuru ürünleri ve eserleriyle hazırlanan sergi beğeni topladı. Başkan Kartoğlu ve eşi Kübra Kartoğlu, sergiyi birlikte gezdi. Sergide yer alan “Başakşehirli” yağlı boya resmini, Kübra Kartoğlu ile Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan'ın eşi Nihal Turan birlikte tamamladı.

“Sadece bir gün değil, her gün yanınızdayız”

Toplumun gerçek mimarları olarak tanımladığı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Kartoğlu, “Kadınlar; başımızın tacı, toplumun gerçek mimarlarıdır. Hem toplumun, hem de ailenin temelidir. Eli öpülesi annelerimiz, gönüllerimizin sultanı eşlerimiz, gözlerimizin nuru kızlarımıza hak ettiği değerin verilmesi için sadece tek bir gün yeterli değil. Aksi halde; bugün yaptığımız tüm etkinlikler, söylediğimiz tüm güzel sözlerin yarına ulaşması mümkün olmayacaktır. Bu yüzden sadece bir gün değil, her gün kadınlarımızın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kadın mutluysa ülke de mutludur”

BAKMER ile Başakşehirli kadınların her an yanlarında olduklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Eğitimden kültür sanat etkinliklerine, sağlıktan sosyal yardımlara kadar hayatın her alanında kadınlarımıza pozitif yönde destek verdik. Amacımız, mutluluğun şehrinde tüm kadınlarımızın mutlu olması. Biliyoruz ki; kadın mutluysa haneler mutludur, şehir de mutludur. Kadın mutluysa ülke de mutludur” dedi.

8 Mart etkinliğinde Başakşehirli kadınlar, BAKMER Müzik Topluluğu şarkıları, BAKMER kursiyerlerinin tiyatro ve halk oyunları gösterisi ile keyifli bir akşam geçirdi. Orkestranın söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Başakşehirli kadınlara, etkinlik sonunda çiçek verildi.