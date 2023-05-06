Başakşehirli kadınlara özel etkinlik merkezi BAKMER'in faaliyet alanı genişletiliyor

Başakşehir Belediyesi, kadınların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği BAKMER'leri daha donanımlı hale getiriyor. Yenileme çalışmalarının devam ettiği Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi'ndeki merkezde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehirli komşularımız her alanda profesyonel olsun, profesyonel eğitim alsın istiyoruz. Gastronomi Atölyesi de bu alanlardan biri olacak” dedi.

Başakşehir Belediyesi, insan odaklı hizmet ve projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Başakşehirli kadınların kişisel gelişimine destek olan Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'nin (BAKMER) faaliyet alanları da her geçen gün genişletiliyor. Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi'ndeki BAKMER de yenileniyor. Çalışmaların sürdüğü merkezde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kadınların kendilerini özel ve değerli hissetmeleri için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

İlçe genelindeki merkezlerin sayısını artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Kartoğlu, “Mevcutlar BAKMER'lerimizi daha donanımlı hale getiriyoruz. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallemizdeki BAKMER de bunlardan biri. Burada komşularımıza yeteneklerini keşfedecekleri geleneksel sanatlar, dekoratif el sanatları, resim, kişisel bakım ve profesyonel kuaför eğitimleri verilecek. Merkezimizde ayrıca güzellik uzmanlığı, diyetisyen ve yabancı dil kursları da olacak” dedi.

Her alanda profesyonel eğitim

Merkezde profesyonel mutfak eğitimlerinin verileceği Gastronomi Atölyesi de olacağını vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Başakşehirli komşularımız her alanda profesyonel olsun, profesyonel eğitim alsın istiyoruz. Gastronomi Atölyesi de bu alanlardan biri olacak. Çok yakında bu atölyemizi tamamlayacağız. Eşim Kübra Hanım'la birlikte komşularıma bir de sürpriz yemek yapacağım” şeklinde konuştu.