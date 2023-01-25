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Başakşehirli Ndayishimiye, Nice Kulübü'ne transfer oldu

Medipol Başakşehir, Burundili defans oyuncusu Youssouf Ndayishimiye’nin Fransa’nın Nice Kulübü’ne transfer olduğunu açıkladı.

Medipol Başakşehir, Burundili defans oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'nin Fransa'nın Nice Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.


İki sezondur Başakşehir forması giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Youssouf Ndayishimiye kariyerine Fransa'da devam edecek. Başakşehir'den transfer ilgili yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveri ve başarıyla oynayan Youssouf Ndayishimiye, Fransa'nın OGC Nice kulübüne transfer olmuştur. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Burundili futbolcumuza Fransa'da başarı temennilerinde bulundu. Youssouf'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

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