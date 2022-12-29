Başakşehirli öğrencilerden Başkan Kartoğlu'na anlamlı hediye

Başakşehir'in ilk fen lisesinin öğrencileri, Başkan Kartoğlu adına memleketi Malatya'da 10 fidan bağışı yaptı. Kartoğlu, anlamlı hediye için öğrencilere teşekkür etti.

“Gençlerle Birlikte Daha Güçlü” söyleşileri ile her hafta okullara konuk olan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçenin ilk fen lisesi Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Hem soruları yanıtlayan hem de hayat tavsiyelerinde bulunan Başkan Kartoğlu, Başakşehir'de devam eden projeleri ve gelecek hedeflerini öğrencilerle paylaştı. Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi öğrencileri, çevre ve yeşil alan yatırımlarıyla Başakşehir'i İstanbul'un en yeşil ilçelerinden biri haline getiren Başkan Kartoğlu'na anlamlı bir sürpriz yaptı. Öğrenciler, Başkan Kartoğlu adına Malatya'da dikilmek üzere 10 fidan bağışı yaptı. Kartoğlu, anlamlı hediye için öğrencilere teşekkür etti.

“Sanal laboratuvara öğrencileri bekliyoruz”

Başakşehir Living Lab'de öğrenciler için özel olarak oluşturulan sanal laboratuvardan bahseden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bizim, Başakşehir Living Lab'de bir eğitim projemiz var. Metaverse artık hayatımızın bir gerçeği. Living Lab'de VR gözlüklerle bir laboratuvar sistemi geliştirildi. Hiçbir materyal almadan, hiçbir alet kullanmadan laboratuvarda yapılabilecek her şeyi VR gözlüklerle yapabiliyorsunuz. Özellikle bu konuda meraklı arkadaşları Living Lab'e bekliyoruz.” diye konuştu.

“Türkiye'nin ilk NFT sergi salonu Başakşehir'de”

Türkiye'nin ilk NFT sergi salonunun Başakşehir'de olduğunu ve mutlaka görülmesi gerektiğini belirten Başkan Kartoğlu, “Başakşehir Belediyesi, sadece belediye hizmeti vermiyor. Belediye binasının alt katında kültür sanat merkezi var. Hatta Türkiye'nin ilk NFT galerisi orada. Aynı zamanda yanında da sergi salonu var. Mutlaka gelip, görmelisiniz. Bunun haricinde Başakşehir Belediyesi olarak bizim birçok imkânımız var. Özellikle Başakşehirli uygulamasıyla beraber diğer fırsatlardan da haberdar olabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.