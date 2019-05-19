Başakşehirli taraftarlar 10 otobüsle yola çıktı

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir'de turuncu-lacivertli taraftarlar, 10 otobüsle maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'na hareket etti.

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Galatasaray'a konuk olacak olan Medipol Başakşehir'de, turuncu-lacivertli taraftarlar, takımlarını desteklemek üzere Türk Telekom Stadı'na hareket etti. Günün erken saatlerinde Fatih Terim Stadı önünde toplanan ve uzun süre tesislerin önünde takıma moral vermek için tezahüratlarda bulunan Başakşehirli taraftalar, kendilerine tahsis edilen 10 otobüsle Seyrantepe'ye doğru yola çıktı.

Yolculuk öncesinde geniş güvenlik aramasından geçen taraftarların üzerinde bulunan meşaleler, otobüslere alınmadı.