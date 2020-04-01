İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehirliler evde kalıyor, spor yapıyor

Başakşehir Belediyesi, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların egzersiz yapmaları için sosyal medya hesapları üzerinden video paylaşımı yapmaya başladı.

Spor eğitmenlerinin yer aldığı paylaşımlar ile evde kalan Başakşehirlilerin sağlıklı kalmaları hedefleniyor.


Yeni tip Korona virüs (Covid-19)'dan etkilenen ülkelerde kamusal ve sosyal hayata yönelik tedbirler devam ederken Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından “Hayat Eve Sığar” sloganıyla vatandaşlara çağrıda bulunuluyor. Farklı alanlarda yürütülen kampanyalarla “Evde Kal” çağrısı yapılıyor. Başakşehir Belediyesi de, tedbirler kapsamındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. “Evde Kal” günlerinde Başakşehirlilerin hayatlarına hareket katmak amacıyla sosyal medya hesapları aracılığıyla spor etkinliği başlattı.


Spor Eğitmeni Kıvanç Gökper'in yer aldığı videolarla evde spor etkinliği düzenleniyor. Başakşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videolar, her yaş grubundan insanın evde kolaylıkla yapabileceği kısa ve etkili egzersizler içeriyor. 10 bölüm olarak hazırlanan spor etkinliği ile Başakşehirlilerin spor yaparak sağlıklı kalmalarına destek sağlanması amaçlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.