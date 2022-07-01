Başakşehirliler Resul Dindar ile horon oynadı

Başakşehir Belediyesi, Yaz Etkinlikleri kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar'ı Başakşehirlilerle buluşturdu. Bahçeşehir Gölet Arena'daki konsere adeta akın eden ilçe sakinleri, Dindar'ın hareketli türkülerinde yerinde duramadı.

Başakşehir Belediyesi, geleneksel hale gelen Yaz Etkinlikleri kapsamında sevilen sanatçıları ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden, Türk halk müziği ses sanatçısı Resul Dindar, etkinlikler kapsamında Bahçeşehir Gölet Arena'da konser verdi.

Konsere yoğun ilgi gösteren Başakşehirliler, Karadeniz'in sevilen sanatçısı Dindar'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Dindar'ın duygusal türkülerinde hüzünlenen Başakşehirliler, hareketli türkülerde ise horon oynadı. Dindar, 2008 yılında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Karmate (Değirmen) grubunun solistliğini yaptı. Grubuyla birlikte ‘Nani' ve ‘Nayino' adlı iki albüm çıkaran sanatçı, 2012 yılında Karmate'den ayrılarak müzik hayatına tek başına devam etti. 2013 yılında ‘Divane' adlı ilk solo albümünü çıkardı.