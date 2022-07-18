Basamak resim yarışması başlıyor

Yarışmaya başvuru için son gün ise 8 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

Tarihi ve ahlaki değerlerden beslenen içerikleri miniklerle buluşturan Şehir ve Çocuk Youtube Kanalı, “Basamak” adlı şarkıyı konu alan bir yarışma düzenliyor. Yarışma çerçevesinde miniklerden büyük beğeni toplayan “Basamak” şarkısı resme dökülecek. 8 Ağustos 2022 tarihine dek başvuruların yapılabileceği yarışma için “Basamak” şarkısına Şehir ve Çocuk Youtube kanalı üzerinden ulaşılabilecek. 4-12 yaş aralığındaki herkesin katılabileceği yarışmada resimler; ad, soyad, yaş ve adres bilgileriyle birlikte sehircocuk@gmail.com adresine mail yoluyla iletilecek. Hayal gücünü konuşturup derece elde eden minikler birbirinden güzel hediyelerin sahibi olacak. Yarışmada birinciye bisiklet, ikinciye tablet bilgisayar, üçüncüye ise paten armağan edilecek.