Başarılı karate hakemi Uğur Kobaş'a altın rozet

Avrupa ve Dünya Karate Federasyonları Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş'a, Guadalajara'da Avrupa hakemliğinde 20. yılı tamamladığı için altın rozet verildi.

Karate Milli Takımı'nın tarihi başarılar elde ettiği İspanya'nın Guadalajara şehrindeki Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sırasında Türk hakemliği adına da bir gurur yaşandı. Avrupa Karate Federasyonu'nda (EKF) 20. yılını dolduran Uğur Kobaş'a Avrupa Hakem Kurulu Başkanı Alois Wiesböck tarafından altın rozet verildi.

Şampiyonadaki final maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak önemli bir görev üstlenen Kobaş, altın rozeti aldığı için gurur duyduğunu söyledi. Dünya, Avrupa, Akdeniz ve Türkiye Karate Federasyonlarında hakem kurulu üyesi olarak görev yapan Kobaş, bir dönem daha Avrupa tatamilerinde görev yapmak istediğini belirterek, “Sonrasında Allah nasip ederse devletin farklı kademelerinde Türk sporuna hizmet etmek istiyorum. Aktif sporculuk kariyerimden sonra başladığım hakemlikte çok güzel günler yaşadım. Bu işin sırrı disiplin, sabır ve çok çalışmak. Bu özel ve önemli görevi karatenin en büyük organizasyonlarında yapma şansı bulduğum için kendimi çok şanslı sayıyorum” diye konuştu.

1991'den bu yana düdük çalıyor

Aktif karate yaşamında ümitlerde Avrupa üçüncülüğü (1990) ve iki Türkiye şampiyonluğu (1989, 1991) bulunan Uğur Kobaş, 1991 yılında aday hakem olarak göreve başladı. 1996 yılında milli hakem olan Kobaş, bugüne kadar onlarca önemli şampiyonada tatamiye çıktı. 2016 yılında Dünya Karate Federasyonu (WKF) Hakem Kurulu Üyesi olan Kobaş, Sakarya'daki birçok spor kulübünde başkanlık ve yönetim kuruluğu üyeliği yaptı. 2015 yılından bu yana Sakarya ASKF Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Uğur Kobaş orta derecede İngilizce biliyor.