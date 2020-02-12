Başarılı öğrenci Türkiye Şampiyonası'na katılacak

Balıkesir'de düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş Grup Müsabakaları'nda Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Çelik 85-100 kg. kategorisinde üçüncü oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde üç gün boyunca süren ve 20 ilden 276 sporcunun katıldığı müsabakalarda ilk üçe girmeyi başaran Çelik böylece 06-08 Mart tarihleri arasında Tokat'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını kazandı.

“Kendisinden derece bekliyorum”

Müsabakaların ardından konuşan İhlas Koleji Beden Eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda Muhammed Emin Çelik'in antrenörlüğü yapan Şenol Özkan, öğrencisinin mücadelesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Çelik'in kazandığı İstanbul şampiyonluğunun ardından hedef büyüttüklerini açıklayan Özkan, “Öğrencimiz çok gayret göstererek Türkiye Şampiyonası için gerekli dereceyi elde etti. Kendisinden Tokat'ta yapılacak olan şampiyonada derece bekliyorum” dedi.

“Okulumuz en iyi şekilde temsil ediliyor”

Muhammed Emin Çelik'i tebrik eden İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, öğrencisine Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. İhlas Koleji'nin her platformda en iyi şekilde temsil edildiğine vurgu yapan Yeltekin, “Öğrencilerimiz gerek sportif gerekse akademik alanlarda okullarımızı en iyi şekilde temsil ederek başarılar kazanıyorlar. Bu başarıların devamını sağlamak için biz de onları destekliyoruz” dedi.