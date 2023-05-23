İhlas Haber Ajansı

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Başarılı organizatöre yılın ödülü

Yaptığı organizasyonlarla adından sıkça söz ettiren başarılı organizatör Mustafa Bozkurt, bir haftada 3 ödül birden aldı.


Yaptığı başarılı organizasyonlarla dikkat çeken Mustafa Bozkurt ve organizasyon firması By Mustafa Organizasyon, bir haftada peş peşe 3 ödül birden aldı. Mustafa Bozkurt ilk olarak "Yılın Organizatörü" ödülünü Cahide Palazzo'da Quality Of Magazine Dergisinden aldı. Bozkurt ikinci ödülünü Swissotel The Bosphorus Istanbul'da Lobin Internatıonal tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde aldı. Düzenlenen gecede By Mustafa Organizasyon, "Yılın Organizasyon Şirketi" ödülüne layık görüldü. Mustafa Bozkurt, BY Mustafa Organizasyon olarak Raffles Hotel'de 7. Türkiye Altın Marka Ödülleri gecesinde de "Yılın Etkinlik Markası" ödülüne layık görüldü.


Bozkurt, Etkinlik-Sen İstanbul İl Başkanı olarak yılın organizatörü ödülüne layık görülerek, ödül sayısını 80'e yükseltti.

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