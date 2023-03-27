Başarılı oyuncu yeni dizi projesi için hazırlıklara başladı

Davran, “Bu projenin çok ses getireceğini düşünüyorum. Çok yakında projenin ismini de duyacaksınız” dedi.

Seksenler dizisinde Dilara karakterini canlandıran Özlem Leman Davran'a birçok yerden teklif gelmişti. Dijital platformda yayınlanacak olan diziden gelen teklifi değerlendirerek kabul eden Davran, yeni projesi için hazırlıklara başladı. Dahil olduğu proje için heyecanını dile getiren başarılı oyuncu Özlem Leman Davran, ses getireceğini düşündüğü dizinin isminin yakın bir tarihte duyulacağını da söyledi.

Hikayesinin gerçekliğinin kendisini etkilediğini belirten Davran, “Çok heyecanlıyım çünkü çok güçlü ve çok güzel bir dizi olacak. Okuduğumda, duyduğum heyecanı anlatamam. Bende canlandıracağım karakteri ve başından geçen olayları izleyicilere en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağım. Hikayenin bu kadar gerçek olması beni çok etkiledi” dedi.

Seksenler dizisindeki rolünün ardından kendisine birçok teklif geldiğini aktaran Özlem Leman Davran, “Gelen birçok teklifi değerlendirdim ve dijital platformda yayınlanacak olan son teklifi kabul etme kararı aldım. Çünkü bu projenin çok ses getireceğini düşünüyorum. Çok yakında projenin ismini de duyacaksınız” diye konuştu.