Başarılı snowboard sporcuları tüm becerilerini sergileyecek

Yılın en büyük kış festivali Akasya Kar Festivali 8-9-10 Mart 2019 tarihlerinde Akasya'da gerçekleşecek. Festivalde Türkiye'nin en başarılı snowboard sporcuları 90 ton karla yapılacak platformda tüm becerilerini sergileyecek.

Türkiye'nin ve dünyanın en tanınmış ve en sevilen markalarını misafirleriyle buluşturan Akasya beşinci yaşını heyecanlı sürprizlerle kutlayacak. Yapılan duyuruya göre 8-10 Mart tarihleri arasında Akasya'da gerçekleşecek festivalde Türkiye'nin en başarılı snowboard sporcuları 90 ton karla yapılacak platformda tüm becerilerini sergileyecek. Sporcuların atlayışlarını ise branşlarında en iyi olan dört kişilik jüri puanlayacak. Festival jürisinde Memet Güney, Baran Tansel, Savaş Kop ve Cenk Kulioğlu yer alacak. Dereceye giren sporcular 16-17 Mart tarihlerinde Kartalkaya'da düzenlenecek Kartalkaya Freefall 2019'a gitmeye hak kazanacak.

Festivalde sporcuların yanı sıra ziyaretçiler için de birbirinden keyifli etkinlikler olacak. Ringo rampası ve serbest düşüş kulesi başta olmak üzere katılımcıları festivalde eğlenceli aktiviteler bekliyor. Festivalin ikinci günü olan 9 Mart Cumartesi günü festival ziyaretçileri Can Bonomo'nun konserini de dinleme şansı yakalayacak.