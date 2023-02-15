Trabzonspor ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşacak olan İsviçre temsilcisi Basel, yaptığı paylaşımda, "Böyle anlarda futbol önemsizdir. Düşüncelerimiz şu an deprem kurbanlarındadır" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda yarın Trabzon'da, Trabzonspor ile mücadele edecek olan Basel, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerle ilgili bir sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Havaalanından siyah-beyaz fotoğraflar paylaşan Basel, "Böyle anlarda futbol önemsizdir. Düşüncelerimiz şu an deprem kurbanlarındadır" notunu ekledi.