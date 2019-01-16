Basın Ekspres yolunda facia kıl payı atlatıldı

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsteki öğrenciler panik yaşadı.

Kaza sabah saatlerinde Basın Ekspres yolu Kuyumcukent kavşağında meydana geldi. İddiaya göre 34 JN 4861 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken şerit değiştiren polis aracına arkadan çarptı. Bu sırada bu iki aracın hemen arkasında bulunan ve içerisinde 45 öğrencinin bulunduğu 34 KJ 7582 Ekrem Yıldız yönetiminde ki otobüs hafriyat kamyona çaptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza da şans eseri yaralanan olmazken otobüsün camları kırıldı. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan öğrenciler büyük korku yaşadı.

Kaza sonrası olay yerine çağrılan başka otobüs ile öğrenciler kaza yerinden götürülürken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolu'nda uzun araç kuyrukları meydana gelirken yolda bulunan araç parçalarını toplamak ve yolu temizlemek için de yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Otobüs Şoförü Ekrem Yıldız “Orta şeritte gelirken tır polis aracına çarptı. Bizde sol şeride çıktık ama ancak bu kadar kurtarabildik. Araçta 45 öğrenci vardı ancak şükürler olsun kimsenin burnu kanamadı. Ancak kaza polis aracının aniden şerit değiştirmesinden kaynaklandı” dedi.