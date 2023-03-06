Basın Ekspres yolunda lüks otomobil alev aldı

Otomobilde bulunan sürücü kendisini son anda dışarıya atabilirken, çevredeki vatandaşların yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştığı araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Basın Ekspres yolu Başakşehir bağlantı noktasında çıktı. Özgür Serfidan yönetiminde olan 34 KY 8085 plakalı lüks araç, yolun bağlantı noktasına geldiği esnada bilinmeyen bir şekilde motor kısmından alev aldı. Alev alan araçta bulunan sürücü kendini dışarıya attı. Çevredeki vatandaşlar yanan araca yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol ve çevresinde güvenlik önlemini alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otomobil söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

“Patronumla telefonda konuşuyorduk, ilk başta koku gelmiş, her şeyi duydum”

Olay yaşandığı esnada araç sürücüsü olan patronu ile telefonda konuştuğunu belirten Erol Çelik, “Aracımız seyir halindeyken patronum beni aradı koku geldiğini söyledi. O esnada telefon açıktı ben yaşanan her şeyi duydum herhangi bir yaralanma veya can kaybı yok. Yangın tüpleri ile müdahale edilmeye çalışılmış ama bir şey olmamış ben de telefonda duyuyorum sesleri araba yanıyor falan diye bağırıyorlar” ifadelerin kullandı.