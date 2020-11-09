İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Basın Ekspres yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Küçükçekmece Basın Ekspres yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece Basın Ekspres yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı istikametinde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet S. kontrolündeki 06 BJ 4135 plakalı araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak Temel T. kontrolündeki 34 JTU 32 plakalı araca çarptı. Arkadan gelen Cihan İ. kontrolündeki 16 RE 387 plakalı araç da 34 JTU 32 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada Mehmet S. isimli sürücü ağır olmak üzere 3 sürücü de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazanın yaşandığı Basın Ekspres yolunda çift taraflı yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasından sonra trafik akışı normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.