Basın Ekspres'te minibüs takla attı: 2 yaralı

Basın Ekspres'te Yenibosna istikametinde seyir halinde ilerleyen minibüs bariyerlere çarpıp takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Basın Ekspres yolu Yenibosna istikametinde 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bahar idaresindeki 34 GSC 89 plakalı minibüs, seyir halinde ilerlerken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarpıp, takla attıktan sonra devrildi.

Minibüste bulunan Mustafa Bahar ve Ömer Karaaslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Polis ekibi yol üzerinde güvenlik çemberi oluşturdu. Araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Tedavi edilmeleri için hastaneye götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çekici yardımıyla minibüs yoldan kaldırılırken, trafik yeniden normale döndü.

Olayı görgü tanıklarından Ozan Gürtaş, korktuklarını ifade ederek, “Ben kulübede oturuyordum bir ses duydum araç bariyerlere vurup takla attı. Hemen ambulansı aradım ekipler geldi müdahale ettiler” dedi.