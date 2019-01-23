Başkan adayı Arısoy, ilçe esnafıyla buluşmaya devam ediyor

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde esnaf ziyaretlerine devam eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, ziyaretlerde hayalindeki Zeytinburnu'nu imar etmek adına yapacağı çalışmalardan söz etti.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Yerel Seçimleri için saha çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı. Yaklaşık 1 aydır Zeytinburnu'nu karış karış gezen Arısoy, mahalle teşkilat toplantılarının ardından esnaf ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Sıkılmadık el kalmayana kadar çalışmalarına devam edeceğini belirten Arısoy, ilçedeki esnaf ziyaretlerine bugün de devam etti. Başkan adayı Arısoy, gittiği her noktada sıcak bir sohbetle karşılandı. Esnafın istek ve önerilerine kulak vererek atılacak somut adımların önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.