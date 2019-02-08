Başkan adayı Aydın, Dereseki'de eline bastonu aldı ve festival sözü verdi

Başkan Aydın, “Beykoz'un sorunlarıyla ilgili olarak durmadan çalışacağız" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi temaslarını sürdürüyor. Aydın bu bağlamda, AK Parti'nin Dereseki ve Akbaba Mahallelerinde bulunan seçim irtibat bürolarını ziyaret etti. Bu noktalarda gerçekleştirdiği toplantılarda vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen Başkan adayı Aydın, yanına gelen bir baston ustasıyla sohbet etti, eline bastonu alarak Beykoz'da 3 ay boyunca sürecek festivallerin sözünü verdi. Beykoz'un sorunlarının çözülebilmesi için çok çalışacaklarını söyleyen Aydın, "Önümüzdeki 5 yıl boyunca durmadan çalışacağız.” dedi.

“Durmadan çalışacağız”

İktidarın desteğini arkasına almayan hiçbir parti ya da kişinin buradaki sorunları çözme noktasında yeterli çalışmayı yapamayacağını söyleyen Aydın, "Nasip olur da vatandaştan yetki alırsak Beykoz'un sorunlarıyla ilgili olarak önümüzdeki 5 yıl boyunca durmadan çalışacağız. Aday olacak kişi kim olursa olsun iktidarla birlikte hareket etmesi, iktidarın da sorunları çözme isteği olması gerekiyor. Bizde o istek var, iktidarla alakalı problem de yok. Cumhurbaşkanımızı seçtik, 4 yıldan uzun bir süre daha hizmete devam edecek. O süreçte bizler gidecek, sorunlarımızı kendisine anlatacak, gerekli yeni yasaların çıkmasına gayret edeceğiz ve sorunların çözümü yolunda adım atmış olacağız” şeklinde konuştu.

"3 ay boyunca sürecek festivaller yapacağız"

İlçenin istihdamına, ticaretine ve gelişimine katkı sağlayacak çalışmalardan biri olan ‘3 ay sürecek festival' projesinden bahseden Başkan adayı Aydın, "Beykoz'da heyecanlanmamak mümkün değil. Bir taraftan sorunlarımız, diğer taraftan da bu sorunları çözme yolunda bizi motive edecek birçok avantajımız var. Allah nasip eder, sizler bize yetki verirseniz, bir taraftan Beykoz'un sorunlarını çözmekle ilgili çalışacağız, diğer taraftan da Beykoz'un istihdamına, ticaretine katkı vermek, buranın zenginleşmesini sağlamakla ilgili, mayıs ayında başlayıp eylül ayı başına kadar devam edecek olan festivaller yapacağız. Örneğin, Dereseki'de ‘su ve baston' festivali yapacağız. Burada çok güzel sularımız da var. Baston almaya gelenlere suyumuzdan ikram edeceğiz. Böylelikle İstanbul, burayı duymuş olacak. Bu şehrin potansiyelini harekete geçirecek, burada yaşayan insanları daha mutlu etmek, daha zengin kılmakla ilgili adımlar atmak lazım. İşte festivalleri onun için yapacağız. Belediye olarak 3 ay boyunca her hafta bir festival gerçekleştireceğiz” dedi.

Aydın, konuşmasının ardından partililerle fotoğraf çektirdi.