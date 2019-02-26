Başkan adayı Döğücü: "31 Mart Yerel Seçimleri ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak adına çok önemli"

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, Samandıra'da düzenlenen programda kanaat önderleri ile bir araya geldi. Döğücü, Türkiye'nin önüne vurulmak istenen engelleri kaldırmak için 31 Mart Yerel Seçimleri'nin kazanılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanı adayı Şeyma Döğücü, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne yaklaşık bir ay kala çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Sancaktepe'de esnaftan taksicilere, site yöneticilerinden derneklere kadar pek çok kesimi ziyaret eden Döğücü, programı kapsamında Samandıra'da kanaat önderleri ile bir araya geldi. Programa Döğücü'nün yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir de katıldı. Samandıralıların yoğun ilgi ve desteği ile karşılaşan Döğücü, Sancaktepe'de 2009'dan beri süregelen hizmetin ve istikrarın devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Bu seçimlerde onlara çok güçlü bir cevap vermeliyiz"

Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğru koştuğunu ve bunu engellemek için ellerinden ne gelirse yapan bir zihniyetin olduğunu dile getiren AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanı adayı Şeyma Döğücü, "Önümüzde 31 Mart Yerel Seçimleri var. 50 gündür sahadayız. Belki bir yerel seçim olarak karşımızda duran bu seçimin, aslında Türkiye'ye vurulmak istenen bir engel olması bakımından sonuçları çok önemlidir. Türkiye 2023 hedeflerine doğru şahlandı ve koşuyor. Türkiye'nin bu hedeflerini tutturamaması için ellerinden ne gelirse yapan belli bir zihniyet var. Biz 31 Mart Yerel Seçimleri de dahil olmak üzere üst üste seçimler yaşadık. Her seferinde aynı duyguları yaşıyoruz. Onların hedefleri belediyeyi almak değil. ‘Biz Sancaktepe'de şu kadar oyumuzu arttırdık' demeye çalışıyorlar. Biz de bu seçimlerde onlara çok güçlü bir cevap vermeliyiz “ diye konuştu.

"Bu kardeşinize Sancaktepe'de çok iyi sahip çıkmanız lazım"

31 Mart Yerel Seçimleri'nde kanaat önderlerinin etkilerinin çok fazla olacağını belirten Döğücü, "Bu kardeşinize Sancaktepe'de çok iyi sahip çıkmanız lazım. Biz Sancaktepe'de birçok şeyin cevabını vereceğiz. Sizler kanaat önderlerimizsiniz. Sadece kendinizi temsil etmiyorsunuz. Arkanızda kitleler var. Etkiniz çok fazla olacak. Bizim burada çok büyük destek toplamamız lazım. Sancaktepe'nin 2009'dan beri nereden nereye geldiği belli. Bu hizmetin ve istikrarın devam etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.