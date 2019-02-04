Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek: “Kartal'da yeni bir sayfa açacağız”

Kartal'ı yaşanacak en güzel ilçe yapmak için güçlü ve adil bir yönetim anlayışıyla aday olduğunu belirten AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, “Projelerimiz hazır. Bütün mahalleleriyle Kartal'da yeni bir sayfa açacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükselen Türkiye'ye Kartal'dan yeni bir sayfa açmayı hedeflediklerini belirten AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal'ı herkesin yaşamaktan memnun olacağı bir ilçe yapmanın en büyük ideali olacağını ifade etti. Tüm tecrübesini Kartal'ın refahı için kullanacağını söyleyen Ebubekir Taşyürek, özel sektör, belediyecilik ve ekonomi alanlarındaki deneyimleri ile Kartal'ın hizmetkârı olmanın kendisi için en yüksek onur olacağını ifade etti.

Mobil teknoloji dahil her alanda en yenilikçi hizmetler Kartal'da olacak

Dijital belediyeciliğin hayatı kolaylaştırdığını vurgulayan Ebubekir Taşyürek, “Kartal'ı tüm akıllı belediye uygulamalarıyla destekleyeceğiz. Mobil teknolojilerin böylesine geliştiği dönemde Kartal'ın bu büyük yarışta geride kalmasına müsaade edemeyiz. Çevreye hassas, geri dönüşüm odaklı, doğaya duyarlı belediyecilik anlayışıyla bütün sorunları çözeceğiz. Sıfır atık projelerimiz dahil tüm planlamalarımızı yaptık. Kartal'ı hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

Ortak akıl ve şeffaf bir yönetim anlayışı hakim olacak

“Gönüllere hitap eden, vatandaşına daha yakın, çözüm odaklı olmaya öncelik vererek çalışmalarımızı Kartal'ın her yerine yaygınlaştıracağız. Ortak akıl ile şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olacağız. Tevazumuzdan, samimiyetimizden ve gayretimizden asla ödün vermeyeceğiz. Her zaman önce vatandaş diyeceğiz. Tüm çalışmalarımızı tasarruf ve değer üretme anlayışıyla şekillendireceğiz ve bu anlayışımızı bir ilke haline getireceğiz" diyen Ebubekir Taşyürek, kazananın kendileri değil Kartal ve vatandaş olacağını hatırlattı.

Ebubekir Taşyürek hakkında

1960 yılında Erzurum'da doğan Ebubekir Taşyürek, ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalının Yönetim Bilim Dalında Yüksek Lisans Programına katıldı. AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, Ekonomik İşlerden Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, İstanbul 1.Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2009 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Ebubekir Taşyürek, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini 2014 Mart dönemine kadar yürüttü. 2014 Mart yerel seçimlerinde yeniden AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekilliği yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkan adayı olan Ebubekir Taşyürek, evli ve 3 çocuk babası.