Başkan adayı Murat Aydın cam ustalarından süs yapımını izledi

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Anadolu Kavağı'ndaki Yoros Cam Sanat Atölyesini ziyaret etti. Cam sanatına oldukça ilgi duyan Aydın, ustasından camdan süs yapımını izledi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Anadolu Kavağı'nda esnaf ziyaretlerinde bulunan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Yoros Cam Sanat Atölyesini ziyaret etti. Burada cam ustalarıyla tokalaşan Aydın, sobayı görür görmez İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ile beraber başına geçerek ısındı. Burada ustalarla sohbet eden Aydın ardından cam sanatına ve yapımına olan ilgi ve alakasını belirtti. Bunun üzerin cam ustası, çalışma yerine geçerek Aydın'a camdan süs yapımını gösterdi. Yaklaşık 80 derece sıcaklıkta camın eritilmesi sonucu süs eşyaların yapımını izleyen Aydın zaman zaman merak ettiklerini ustaya sordu. Dakikalarca camdan süs yapımını izleyen başkan adayı Aydın'a cam ustası önceden yaptığı bir tespih ve süs eşyası hediye etti. Anlamlı hediye karşısında ustaya teşekkürlerini ileten Aydın, atölyede bir süre eserleri inceledikten sonra semtten ayrıldı.