Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural: "Adalar halkının ulaşım derdi bitecek"

Adalar'da doğup büyüyen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar'daki doğal olmayan at ölümlerinin önüne geçeceğini açıkladı. İBB ile ulaşım planı oluşturduklarını söyleyen Vural, kendisinin de ada halkı gibi bu duruma tepkili olduğunu ifade etti.

Adalar'ın hak ettiği muameleyi görmediğini söyleyen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, “Çünkü şimdiye kadar AK Parti belediyeciliğini görmediler. Ada halkına şu an sunulan hizmet maalesef yok. Adalıların kendi adalarında rahat gezecekleri, piknik yapacakları alanları yok. Kapalı spor salonu yok, gençlerin gidebileceği bir tesis bulunmuyor. Ada halkı adaları seyrediyor, turistler ise keyfini çıkarıyor. Biz önce yerli halka hizmet götüreceğiz. Bu konuda şikayet ve beklenti çok. Bu sorunları birebir yaşadığım, gördüğüm için rahatlıkla konuşabiliyorum” dedi.

"Doğal olmayan at ölümleri bitecek, İBB ile ulaşım planı oluşturduk"

Adalar'daki sorunlara da değinen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, “Hayvanlara zulüm asla kabul edemeyeceğimiz bir husus. Doğal olmayan at ölümlerinin artmasına burada yaşayan vatandaşlardan biri olarak ben de tepki veriyorum. Yerel halk, faytoncuların bir kısmının atlara muamelelerini ve Adalar'ın yerel halkına hizmet vermek yerine turiste hizmet vermesini eleştiriyor. Bu konuyu, sorunun tüm tarafları açısından çözmek için projemiz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ulaşım planı oluşturmak için görüşmelerde bulunuyoruz. Projenin çerçevesi belirlendi, detaylar üzerinde çalışmalarımız istişarelerle devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

"Adalar halkının tüm sorunlarını tek tek çözeceğiz"

Adalar'da istismara açık hiçbir değişikliğe izin vermeyeceklerini söyleyen Özlem Öztekin Vural, “Adalar'da vatandaşın hayat kalitesini artırıp zaman ve kaynaklarımızı buna ayıracağız. Adalar'ın altyapı sorunu olmayacak, tüm konuları tek tek ve en ince ayrıntısına kadar planlayacağız” dedi.

"Adaların tarihi yapısını bozmadan gelecek nesillere miras bırakacağız"

Çevresel faktörlere ve mimariye de dikkat çeken Vural, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tek tip uygulamalar yerine bölge ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Adalar'ın tarihi yapısını bozmadan gerekli çalışmaları yaparak gelecek nesillere en iyi şekilde miras bırakacağız. Bugünün ihtiyacına cevap veren, fayda odaklı hizmet anlayışıyla görev yapacağız.”

Özlem Öztekin Vural hakkında

1978'de İstanbul-Adalar'da doğan Özlem Öztekin Vural, aslen Ordu Mesudiyelidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 2004 yılında Adalar İlçe Başkanlığında Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı. 2007'de Adalar İlçe Başkanlığ'na getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012'de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Vural, 5. Olağan Kongre'de yeniden İl Yönetim Kuruluna seçildi ve yeniden Sekreterya Birim Başkanlığı görevini üstlendi. Vural, 2018'de tekrar Adalar AK Parti İlçe Başkanlığı'na seçildi. 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Ak Parti'den Adalar Belediye Başkan Adayı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Vural, evli ve 1 kız çocuğu annesi.