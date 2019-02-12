Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, “Adalar tekrar İstanbul'un çiçek yuvası olacak”

Kadınların topluma kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Vural, "Kadınlarımızın part time çalışabileceği iş imkanları olacak. Gençlerimizi hayata kazandırmak için çalışmalar içerisindeyiz. Adalar'da değerlendirilebilecek her yer için güzel projelerim var. Adalar tekrar İstanbul'un çiçek yuvası haline gelecek" dedi.

Kadınların üretip, kendi paralarını kazanmaları taraftarı olduğunu belirten AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, "Kadınlarımız çocuk bakacağım diye evlere kapanıyorlar. Kadınların artık bunu aşması gerekiyor. Ben kadınların üretip, kendi paralarını kazanmaları gerektiğini düşünüyorum. Ailenizin ve çocuklarınızın bakımına engel olmayacak şekilde part time çalışabileceğiniz iş olanakları olacak. Bunların başında çiçek yetiştirme var. Çiçeklerimizi dışarıdan almak yerine, Adalar'da üretip satışını sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gençlerimizi hayata kazandıracağız

Adalar'da genç nüfusun az olduğunu söyleyen AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, “Gençlerimiz artık Ada'da kalmak istemiyor. Çünkü onların faaliyete geçirebilecekleri sosyal aktivitelerimiz yok. Bu yüzden gençlerimiz de başka şehirlerde yaşıyorlar. Adalar gittikçe yaş ortalamasının arttığı bir ilçe haline dönüşüyor. Biz gençlerimizi Adalar'da tutmalıyız. Gençlerimizi hayata kazandırmak için çalışmalar içerisindeyiz. Sanata yeteneği olan çocuklarımız için eğitim atölyeleri yapacağız. İnsanlarımızın aktivite gerçekleştirebilecekleri bir ortam olması için musiki derneklerimiz var. Spor ile ilgilenen çocuklarımız için de spor alanları düşünüyoruz. Projelerimizin hepsi doğa ile iç içe olacak” dedi.

Adalar'daki hayvanların bakımlarını veterinerler üstlenecek

Hayvan barınaklarının yetersiz olduğunu dile getiren Vural, "Hayvan büyütmek bir kültürdür. Hayvan barınağımızın düzeltilmesi ve daha sağlıklı olması çok önemli. Bizim de bununla ilgili çalışmalarımız var. 7/24 hayvanlarımıza hizmet verecek veterinerlerimiz olacak. Çünkü biz burada ulaşımı faytonlarla gerçekleştiriyoruz. Fakat bu durumu değiştireceğiz. İBB ile koordine halinde ulaşım için yeni projemizi devreye alacağız. Ama nostaljik bir düzeyde fayton sayısı da bırakacağız. Bu sebeple hayvanlarımızın bakımı veterinerler tarafından üstlenilmeli. En azından doğal olmayan at ölümlerini engelleyebiliriz" açıklamasını yaptı.

Özlem Öztekin Vural hakkında:

1978'de İstanbul-Adalar'da doğan Özlem Öztekin Vural, aslen Ordu-Mesudiye'lidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2004 yılında Adalar ilçe Başkanlığı'nda Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı. 2007'de Adalar İlçe Başkanlığı'na getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012'de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Özlem Öztekin Vural, 5. Olağan Kongre'de yeniden İl Yönetim Kurulu'na seçildi ve yeniden Sekreterya Birim Başkanlığı görevini üstlendi. Vural, 2018'de tekrar Adalar AK Parti İlçe Başkanlığı'na seçildi. 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Ak Parti'den Adalar Belediye Başkan Adayı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Vural, evli ve 1 kız çocuğu annesidir.