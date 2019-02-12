Başkan Adayı Taşyürek, “Milletimiz engin ferasetiyle 31 Mart seçimlerinde gereken karşılığı verecek”

Gençlerin sorunlarını dinledi, projelerini anlattı. “Park, spor merkezi, düzgün yol, gençlik merkezi, kadın ve aile meclisi, istihdam çalışmaları, maalesef hiçbir şey yok. Milletimizin engin ferasetiyle 31 Mart seçimlerinde gereken karşılığı vereceğine inanıyoruz” dedi.

Amasya İli Taşova İlçesi Destekliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, “Mart 2009 yılından bu yana millet için faydalı, millete katkı sağlayacak bir dikili ağaç bile yok. Yapılan 11 hizmetten 7'si heykel. Park, düzgün yol, gençlik merkezi, kadın ve aile meclisi, istihdam çalışmaları, maalesef hiçbir şey yok. Malum, 10 yıl boyunca böyle gitti durum. Biz milletimizin engin ferasetiyle 31 Mart seçimlerinde gereken karşılığı vereceğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Hizmet etmek için talip olduk

Kartal için hizmet etmeye talip olduklarını söyleyen Ebubekir Taşyürek, “Ayrıca Soğanlık mahallemizin adının soğan, lahana ekiminden geldiğini zannediyorlar ama aslında tarihi lalelerin ilk ekim yerlerinden biri olduğu için yani lale soğanlarından aldığını bilmiyorlar. Tarihi lalelerin mahallemize tekrar kazandırılması gerekiyor” dedi.

Ebubekir Taşyürek yoğun programına devam ediyor

Programı çerçevesinde bir açılışa katılan Ebubekir Taşyürek, iş yerinin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ardından AK Parti Kartal İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Burak Bocut ve Kübra Can çiftinin düğününe iştirak etti. Yeni kurulan aileye iki cihan saadeti dileklerinde bulundu. Sonrasında ise Kartal Efe Kickboks Spor Kulübü Ampute Spor Takımı'nı ziyaret etti. Kulüp Başkanı Fikret Dikmen, Ampute Spor Takımı oyuncuları arasında gazilerin de olduğunu belirtti.

Kulüplerimiz çevre ilçelere gitmek zorunda kalmayacak

Kulüp Başkanı Fikret Dikmen'in “Spor kulübümüz Kartal ilçesinde olmasına rağmen antrenman maçlarımız için çevre ilçelerin spor tesislerine gitmek durumunda kalmaktayız. İlçemizin spor tesisi inşa edilmesini sizlerden bekliyoruz. Ampute sporcularımız başta olmak üzere sporcularımızın destek görmesini istiyoruz” talebini dinleyen AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, 31 Mart seçimlerinden sonra Kartal'daki hiçbir spor kulübünün antrenman yapmak için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacaklarını belirtti ve tüm sporcuların gerektiği gibi destekleneceği sözünü verdi.

Gençlerle buluştu, sorunlarını dinledi.

Sonrasında gençlerle bir kafede buluşan AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Taşyürek, gençlerle sohbet etti. Gençlerin soru ve sorunları dinleyen Ebubekir Taşyürek, 31 Mart seçimlerinden sonra ilçeye gençlerin ihtiyaçlarına cevap olacak spor tesisi ve Kartal Spor Stadı kazandırılmasının sözünü verdi, projeleri hakkında bilgi aktardı.

Ebubekir Taşyürek hakkında:

1960 yılında Erzurum'da doğan Ebubekir Taşyürek, ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalının Yönetim Bilim Dalında Yüksek Lisans Programına katıldı. AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, Ekonomik İşlerden Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, İstanbul 1'inci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2009 Mart yerel seçimlerde AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Ebubekir Taşyürek, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini 2014 Mart dönemine kadar yürüttü. 2014 Mart yerel seçimlerinde yeniden AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekilliği yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkan adayı olan Ebubekir Taşyürek, evli ve 3 çocuk babasıdır.