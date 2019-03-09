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Başkan adayı Ulusoy, gençlerle basketbol oynadı

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait spor tesislerinde gençlerle basketbol oynadı.


AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne 3 hafta kala çalışmalarına devam ediyor. Ulusoy, seçim çalışmaları kapsamında Avcılar'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Tesisleri'ni ziyaret etti. Burada kurs gören miniklerle vakit geçiren Ulusoy, velilerle uzun uzun sohbet etti. Ulusoy, küçük bir çocuğun masa tenisi oynama isteğini kırmadı. Tesisleri gezen Ulusoy, basketbol oynayan gençlerle tek pota maç yaptı. Ulusoy'un basketboldaki beceresi dikkatlerden kaçmazken, maç renkli anlara sahne oldu.

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