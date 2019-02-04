Başkan adayı Üner: "Çatalca ilçemiz hizmetten yoksun"

Çatalca'nın yüz ölçümü bakımından İstanbul'un en büyük ilçesi konumunda olduğunu belirten AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, ilçenin hizmetten yoksun bir belediyecilikle yönetilmeye çalışıldığını vurguladı. Üner, “CHP ile kaybolan 10 yılı geri getirmek için çalışacağız” dedi.

Çatalca'nın yaşanılabilir bir ilçe olabilmesi için gayret göstereceklerini söyleyen Üner, ilçeye bugüne kadar gelmeyen tüm belediyecilik hizmetlerini getireceklerini belirtti. Çatalca'da 8 bine yakın roman vatandaşın bulunduğunu ifade eden Üner, "Roman vatandaşlarımızın ekonomik gelirlerinin başında çiçek üreticiliği ve satıcılığı geliyor. Çatalca'ya kuracağımız seralarda çiçek de yetiştirilecek. Yetiştirilen çiçekleri İstanbul'un diğer ilçelerindeki meydanlarda satmayı planlıyoruz. Bu konuda sonuç alabilmek için büyükşehir belediyesi ile irtibata geçerek yer tahsisi isteyeceğiz” dedi.

Organize tarım bölgesi projesi

Çatalca'da ihtisaslı organize tarım bölgesi projesini hayata geçirmeyi planladıklarını vurgulayan Üner, "İlçemiz İstanbul'un gıda üssü noktasına gelebilecek bir potansiyele sahip. Biz bu projeleri hayata geçireceğiz. Kurulacak kooperatiflerle seracılık, çiçekçilik, et ve peynir ürünleri üreteceğiz. Vatandaşlarımız üretilen ürünleri aracı olmadan doğrudan kurulacak köy pazarlarında satma olanağına sahip olacak. Proje kapsamında köyden kente olan göçü kentten köye yönünde döndüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Mesut Üner kimdir?

Mesut Üner, 1975 yılında İstanbul Muratbey'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca'da tamamlayan Mesut Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra mimar olarak mezun oldu. 1999 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner, 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yaptı. Üner, 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesinde Meclis Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı. 2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Çatalca Belediye Başkan adayı olan Mesut Üner, evli ve 2 kız babasıdır.