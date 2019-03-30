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Başkan adayı Uysal: “Büyükçekmece'nin kayıp 25 yılını telafi edecegiz”

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’yi köy olmaktan kurtaracaklarını belirterek, “Büyükçekmece’nin kayıp 25 yılını telafi edecegiz” dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'yi köy olmaktan kurtaracaklarını belirterek, “Büyükçekmece'nin kayıp 25 yılını telafi edecegiz” dedi.


Büyükçekmece'de gün boyunca bir dizi programa katılarak seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, akşam saatlerinde Tepecik Mahallesi'nde Doğu ve Güneydoğulu seçmenlerle buluştu. Vatandaşlar Uysal'ı meşale ve havai fişek gösterileriyle karşıladı.


Büyükçekmece'de değişim zamanı geldiğini vurgulan Uysal, 31 Mart'ta halkın görev vermesi durumda 25 yıldır eksik olan belediye hizmetini Büyükçekmeye getireceklerinin sözünü verdi.


Büyükçekmece'yi köy olmaktan kurtaracaklarını da vurgulayan Uysal,” Büyükçekmece'de bir çok mahallenin belediye hizmetlerinden yeterince faydalanamadığı için şehirden çok köye benziyor. Bu bölgede her şey değişecek. Sadece bir şeyi değiştirmeyeceğiz burası her şeyiyle bir şehir olacak. Buraya şehir demeye bin şahit lazım. Bu kadar güzel bir yerin şehirleşmesi lazım. Alt yapısıyla, hizmetleriyle, kapalı pazar yerleriyle ve nihayetinde okula giden çocukların okuluyla, okuldan çıktıktan sonra gideceği spor salonuyla, kapalı yüzme havuzuyla, halı sahalarıyla oyun parklarıyla, sosyal tesisleriyle, ailecek göl kenarına gittiğinizde yürüyüş alanlarıyla birlikte şehir olması lazım. Büyükçekmece'nin kayıp 25 yılını en kısa sürede telafi edeceğiz” şeklinde konuştu.

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