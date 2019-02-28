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Başkan adayı Uysal, "Milleti çamurdan kurtaracağız"

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal yağmur ve çamura rağmen, seçim çalışmalarını sürdürdü.

Büyükçekmece'de çamurlu bir yoldan geçerken zorlanan Uysal, "1 Nisan günü seçildiğimizde milleti çamurdan kurtaracağız" dedi.


Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Karaağaç Mahallesi'nde bir dizi ziyarette bulundu. Uysal, mahallede çamurlu bir yoldan geçerken oldukça zorlandı. Milleti çamurdan kurtaracaklarını söyleyen Uysal, "31 Mart'ta Büyükçekmece halkı bize hizmet görevi verirse, 1 Nisan günü hemen ilk hedefimiz yağmur yağdığı zaman millet çamurda yürümesin diyeceğiz ve çamurdan kurtaracağız milleti" ifadelerini kullandı.

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