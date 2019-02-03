Başkan adayı Yıldırım'dan örnek davranış

Kırdığı testi kebabından yere sıçrayan yağları fark eden Yıldırım, masadan aldığı peçete ile eğilerek yeri sildi. Başkan adayının bu örnek davranışı takdir topladı.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Yozgat İl Dernekleri Federasyonunun düzenlediği Yozgatlılar gecesine katıldı. Programa Yıldırım'ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, tek devlet, tek vatan, tek millet ve tek bayrak vurgusu yaptı. Yıldırım konuşmasının ardından Yozgatlılar'ın geleneksel yemeği testi kebabını kırdı. Testi kebabı kıran Yıldırım, yere yağ sıçradığını görünce harekete geçti. Yıldırım, önce çevredekilerden peçete istedi. Bu isteğine yanıt gecikince Yıldırım, masaya giderek hızlı bir şekilde peçeteyi alıp yerdeki yağları kısa sürede sildi. Yıldırım'ın bu titiz davranışı ise çevredekilerin büyük takdirini topladı.