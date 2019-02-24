Başkan adayı Yıldırım'dan yeni seçmene doğum günü sürprizi

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım'dan yeni seçmen Merve Kaya'ya doğum günü sürprizi. Yıldırım, yerel seçimlerde oy kullanacak olan Galatasaraylı Merve Kaya'ya Galatasaray'ın formasını hediye etti.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, 18 yaşına giren Merve Kaya'ya doğum günü sürprizi yaptı. Merve Kaya'nın evine gelen Yıldırım, doğum günü pastası ile Merve Kaya'ya sürpriz yaptı. Başkan adayını gören Merve Kaya, büyük bir heyecan yaşarken, yaşadığı sürpriz karşısında büyük sevinç yaşadı. Başkan adayı Yıldırım, Merve Kaya'ya 18 numaralı Galatasaray forması ile tüm futbolcuların imzalarını taşıyan Ümraniyespor forması hediye etti.

Sürpriz karşısında sevincini dile getiren Merve Kaya, “Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Başkanımızın sürprizini beklemiyordum. Hediyesini çok beğendim. Oyum AK Parti'ye” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ise, “Böyle bir günde Merve kardeşimiz 18 yaşına bastı. Yerel seçimlerde inşallah oyunu kullanacak. Kardeşimizin hem doğum günü pastasını kestik, hem de kendisi Galatasaray'ın taraftarı olarak 18 yaşını yazdırarak bir de forma hediye ettik. Merve kardeşimize nice 18 yaşlar diliyor ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.