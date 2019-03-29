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Başkan adayı Yıldız'dan gençler için rap şarkılı film

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız’ın sosyal medyada yaptığı rap şarkılı filmi dikkatleri çekti.

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın sosyal medyada yaptığı rap şarkılı filmi dikkatleri çekti.


31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere günler kala AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın yaptığı paylaşım dikkatleri çekti. Geleneklerden kopmayan ama modern çağın trendlerini de takip etmenin önemli olduğunu söyleyen Yıldız, sosyal medya adreslerinden rap şarkılı filmini yayınladı. Filmi, “Gençler bu size gelsin” notuyla paylaşan diyen Yıldız'ın paylaşımına en çok gençlerden ilgi geldi.


İşte o şarkının sözleri:


“Beyoğlu'nda kalbimiz atıyor


Tüm Türkiye doğruyu biliyor


Hedef güzel yarınlar ve demokrasi


Genci, yaşlısı umuda koşuyor


Okmeydanı, Kasımpaşa, Tophane


Güleceği günlere geldi nihayet


Hasköy, Sütlüce, Taksim, Galata


Yediden yetmişte mutlu yarınlar


Haydar Ali Yıldız, gözlerinde parlıyor Ayyıldız


Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i kardeş


Örfüm, adetim vatanımı sevmek


Gönlümü kemiriyor yılan ve akrep


Doğruyu biliyorum ileriye gitmek


Yolumuzun sonu hep aydınlık


Ceddinin izi ak saygınlık


Okmeydanı, Kasımpaşa, Beyoğlu


El ele yürüyoruz aranan kan bu


Kendini değil halkını düşünür


İçimizden biri Haydar Ali Yıldız


Gönlünü verdi, kulakta ezanı


Gözlerinde parlıyor Ayyıldız


Beyoğlu, İstanbul mutlu ve el ele


Kimseyi ayırıp yok saymadı hiç


Adalet yüreğine işledi bir kere.”

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